"Сатанинська злість": дружина тренера "Зеніту" розкритикувала сучасну Росію

Дружина головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту" Сергія Семака Анна жорстко пройшлася по сучасній Росії.

Анна розкритикувала закони в країні, згадала про чиновників і зізналася, що їй страшно за майбутнє її дітей.

"Ми живемо в жорстокому і несправедливому світі, де люди похилого віку, які поклали край життя за нашу країну, ледь виживають, як жебраки. Де одні вмирають від голоду і холоду, а інші використовують приватну авіацію на державні бюджети, щоб транспортувати песиків на виставку до Європи. Де незамінних лікарів, які врятували десятки, сотні дитячих життів звільняють з роботи, тому що вони заважають комусь заробляти", – написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Іноді мовчати стає неможливо. Тому що страшно за майбутнє наших дітей. Правосуддя немає. Немає справедливості. Є жорстока машина, яка закатує в асфальт всіх, хто став незручним. Там немає місця прощенню, милосердю і любові. Є тільки сатанинська злоба, заздрість і бажання мстити. Бажання показати, хто тут головний", – резюмувала Анна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький розповів про свої виступи в Росії.

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