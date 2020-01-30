"Сатанинська злість": дружина тренера "Зеніту" розкритикувала сучасну Росію

Дружина головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту" Сергія Семака Анна жорстко пройшлася по сучасній Росії.
Анна розкритикувала закони в країні, згадала про чиновників і зізналася, що їй страшно за майбутнє її дітей.
"Ми живемо в жорстокому і несправедливому світі, де люди похилого віку, які поклали край життя за нашу країну, ледь виживають, як жебраки. Де одні вмирають від голоду і холоду, а інші використовують приватну авіацію на державні бюджети, щоб транспортувати песиків на виставку до Європи. Де незамінних лікарів, які врятували десятки, сотні дитячих життів звільняють з роботи, тому що вони заважають комусь заробляти", – написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Ми живемо в жорстокому і несправедливому світі, де ні в чому не винні діти страждають через безвідповідальність батьків, потрапляючи в притулки і дитячі будинки. Де у матері можуть назавжди відібрати дітей, якщо їх батько впливова людина. Де люди похилого віку, які поклали край життя за нашу країну, ледь животіють, як жебраки. Де одні вмирають від голоду і холоду, а інші використовують приватну авіацію на державні бюджети, щоб транспортувати собачок на виставку в Європу. Де мати змушена спостерігати смерть своєї дитини, тому що немає грошей на складну операцію, а хтось палить вкрадену казну до приїзду оперативників, щоб пом'якшити ступінь умовного покарання. Де невинна людина може опинитися під вартою на багато років за безпідставним звинуваченням просто тому, що він перейшов комусь дорогу. Де незамінних лікарів, які врятували десятки, сотні дитячих життів звільняють з роботи, тому що вони заважають комусь заробляти. У цьому світі небезпечно висловлювати свою думку, потрібно мовчати і погоджуватися з усім, що відбувається. Робити вигляд, що ми сліпі і глухі. Іноді мовчати стає неможливо. Тому що страшно за майбутнє наших дітей. Правосуддя немає. Немає справедливості. Є жорстока машина, закочують в асфальт всіх хто опинився неугодний. Там немає місця прощення, милосердя і любові. Є тільки сатанинська злоба, залежати і бажання мстити. Бажання показати хто тут головний. На жаль, це наша реальність. Але останнє слово все одно залишається за Богом.
"Іноді мовчати стає неможливо. Тому що страшно за майбутнє наших дітей. Правосуддя немає. Немає справедливості. Є жорстока машина, яка закатує в асфальт всіх, хто став незручним. Там немає місця прощенню, милосердю і любові. Є тільки сатанинська злоба, заздрість і бажання мстити. Бажання показати, хто тут головний", – резюмувала Анна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький розповів про свої виступи в Росії.
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