"Розвивається десятиліттями": в "Динамо" розповіли про травму основного воротаря

Головний лікар київського "Динамо" Леонід Миронов розповів про стан здоров'я голкіпера Дениса Бойка, який переніс операцію на спині в Німеччині.

За його словами, протягом тривалого часу воротар звертався до медиків зі скаргами на біль в області хребта. Детальне обстеження в одній з київських клінік показало наявність у Бойка грижі в хребті.

Денис Бойко ФК "Динамо"

"Денис в супроводі лікаря "Динамо" вирушив у Мюнхен, де є кілька лікарень, які спеціалізуються на подібних патологіях хребта. Там було прийнято рішення про оперативне втручання з видалення міжхребцевої грижі. В цілому, це звичайна процедура. Подібна патологія розвивається роками, іноді десятиліттями. З огляду на специфіку роботи воротарів, які роблять до тисячі стрибків і падінь за одне тренування, це все призводить до хронічних змін міжхребцевих дискі", - розповів лікар "Динамо" в інтерв'ю прес-службі клубу .

Леонід Миронов зазначив, що операція відбулася 11 жовтня і пройшла дуже успішно.

"На наступний день Денис уже здійснював прогулянки в Німеччині, а через кілька днів повернувся до Києва. Воротар відчуває себе добре, скарги після операції зникли. Спеціальна реабілітація займе від чотирьох до шести тижнів", - повідомив лікар київського клубу.

Сам Бойко опублікував фото в Instagram, яке підписав бойовим гаслом "No pasaran!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Бойко отримав травму на розминці перед матчем з "Лугано" в Лізі Європи. Пізніше стало відомо, що в цьому році основний голкіпер "біло-синіх" вже не зіграє.

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