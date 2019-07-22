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"Розвели": зіркам "Барселони" влаштували підставу

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Німецький автоконцерн Audi звернувся до гравців "Барселони" з вимогою повернути автомобілі, які були безкоштовно надані гравцям в рамках спонсорської кампанії.

Це сталося після того, як термін дії угоди між автоконцерном і каталонським клубом закінчився. Як повідомляє AS, гравці повинні віддати машини після повернення з турне по Японії.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

ФК "Барселона"

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За інформацією джерела, німецький концерн, що входить до складу Volkswagen Group, був вкрай незадоволений тим фактом, що футболісти іспанського клубу занадто часто використовували під час поїздок автомобілі конкурентів Audi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" оформила найскандальніший трансфер літа.

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Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Барселона
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