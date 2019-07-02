Розумово відсталі: стало відомо, як Тимощук принижував своїх дітей

Легенда збірної України Анатолій Тимощук хотів прилаштувати своїх дочок в спеціалізовану школу для розумово відсталих.

Як розповіла "Футбол 24" дружина екс-футболіста Надія Навроцька, з якою той знаходиться в шлюборозлучному процесі, це було зроблено з метою показати, що сама Навроцька погана мама.

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька з дочками Футбол 24

"Він дійшов навіть до того, що власних дочок готовий був прилаштувати в спеціалізовану школу для розумово відсталих і дітей з синдромом Дауна. На щастя, є чіткі правила тестування. Тест Мюнхенського університету показав, що IQ дівчаток – навіть вищий за норми. Толік хвалився, як його діти вільно говорять на чотирьох мовах. Звичайно, розмовляють! В них багато вкладалося. А рік по тому він робив все, щоб посадити їх в школу для розумово відсталих. Знаєте, чому? З однією метою – довести, що я погана мати, що я ними не займаюся", – сказала Навроцька.

Як повідомляв Про OBOZREVATEL, Надія Навроцька повідомила, що по відношенню до Анатолія Тімоущка поліція Баварії порушила дві кримінальні справи, одна з яких – за підозрою в шахрайстві.

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