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"Розумію": Повєткін відверто висловився про бій з Усиком

2.1тЧитати матеріал російською

Російський боксер Олександр Повєткін високо оцінив шанси українця Олександра Усика у суперважкій ваговій категорії.

Крім того, "Російський Витязь" зізнався, що хотів би битися з нашим чемпіоном.

Олександр Усик і Олександр Повєткін

Олександр Усик і Олександр Повєткін

Boxing Scene

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"Були розмови, що бій буде з Олександром Усиком. Потім говорили, що у нього якісь інші плани, потім — що у нашої команди якісь інші плани. Я, в принципі, не був проти бою з Усиком. Розумію, що він — хороший і сильний боксер. Був би цікавий бій. Я вважаю, що він серйозний боксер, нормально оцінюю його в суперважах. Не знаю, скільки він важить, але з вигляду такий же, як і я. Ми бачили, що він нокаутує непростих хлопців", — заявив Повєткін в інтерв'ю OCTAGON TV inc.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик офіційно оголосив про перехід у хевівейт, а також розповів про майбутній бій з Карлосом Такамом з Камеруну.

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Олександр УсикОлександр Повєткін
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Page Ester
Page Ester
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