''Розірвати контракт'': Мілевський змінив третю команду за рік

Екс-футболіст збірної України Артем Мілевський покинув угорську "Кишварду".

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Після виходу команди з відпустки Мілевський попросив керівництва клубу розірвати з ним контракт. Незважаючи на те, що до кінця договору залишалося ще півроку, це прохання було задоволено, повідомляє прес-служба "Кишварда".

За словами спортивного директора клубу "Кишварда" Аттіла Ревеш Мілевський вирішив повернутися в Брестське "Динамо".

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Як повідомляв OBOZREVATEL з "Кишвардою" Артем уклав договір в серпні минулого року.

До цього Мілевський виступав за "Динамо-Брест", з якого українця вигнали в середині липня. За сезон 2017/2018 Артем взяв участь в 29 матчах, в яких забив 9 голів.

Перед білоруським "Динамо" Мілевський виступав за російський "Тосно".