Потрапив під вантажівку: відомий футболіст загинув у страшній ДТП

Колишній нападник збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув в автокатастрофі.

Як передає BBC, автомобіль Infiniti з футболістом за кермом врізався у вантажівку. У машині знаходилися ще два пасажири, які теж загинули. Одним з них був партнер Джорджа по клубу "Енугу Рейнджерс" Еммануель Огбу. Вони їхали додому в Лагос з Енугу, оскільки чемпіонат Нігерії був припинений через загрозу поширення коронавірусу.

Фотографії з місця події свідчать про те, що у водія і пасажирів практично не було шансів вижити у страшній автокатастрофі: їхній автомобіль був буквально розчавлений.

Our heartfelt condolences to @rangersint over the death of their player #IfeanyiGeorge whose sad event occured following a car accident. We also extend same to his bereaved family. May the Almighty give you the fortitude to bear this great lost. @LMCNPFL @thenff @NPFL_News pic.twitter.com/ck7BWgUIvC

"Ми оплакуємо їхню раптову кончину. Ми в шоці від того, що ми говоримо про Іфеані і Еммануеля в минулому часі", – йдеться в заяві клубу.

Інформацію підтвердив твіттер збірної Нігерії.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint. Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers 'Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt