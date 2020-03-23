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23 березня • оновлено в 12:11
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Потрапив під вантажівку: відомий футболіст загинув у страшній ДТП

10.1т
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Колишній нападник збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув в автокатастрофі.

Як передає BBC, автомобіль Infiniti з футболістом за кермом врізався у вантажівку. У машині знаходилися ще два пасажири, які теж загинули. Одним з них був партнер Джорджа по клубу "Енугу Рейнджерс" Еммануель Огбу. Вони їхали додому в Лагос з Енугу, оскільки чемпіонат Нігерії був припинений через загрозу поширення коронавірусу.

Фотографії з місця події свідчать про те, що у водія і пасажирів практично не було шансів вижити у страшній автокатастрофі: їхній автомобіль був буквально розчавлений.

"Ми оплакуємо їхню раптову кончину. Ми в шоці від того, що ми говоримо про Іфеані і Еммануеля в минулому часі", – йдеться в заяві клубу.

Інформацію підтвердив твіттер збірної Нігерії.

26-річний Джордж зіграв два матчі за національну команду Нігерії. До "Рейджерс" він виступав за інший нігерійський клуб "Еньімба".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ДТП під Києвом загинув відомий український боксер Дмитро Лісовий.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Нігерія
Тег
збірна Нігерії з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Денег на врачей нет - а обезьяне на машину есть! Миллионы нужно не уб.людкам футболистам и прочей шушере платить - а врачам, ученым и образовательным учреждениям! И уж точно - не этим паcкудным обезьянам!
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