РосЗМІ заговорили українською через Євро-2020

Відоме російське видання "Советский спорт" присвятило історичній перемозі збірної України над Португалією в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 першу шпальту свого свіжого номера.

При цьому журналісти російського видання вирішили винести в заголовок фразу українською мовою "Україна - це Європа!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в неймовірному за напруженням поєдинку обіграла в Києві чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй - збірну Португалії - з рахунком 2:1.

"Синьо-жовті" здобули у відбірковому циклі Євро-2020 шість перемог поспіль і достроково забезпечили собі перше місце в групі і вихід до фінальної частини ЧЄ. Жеребкування фінальної частини чемпіонату континенту відбудеться 30 листопада.

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