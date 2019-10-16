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16 жовтня • оновлено в 12:39
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РосЗМІ заговорили українською через Євро-2020

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Відоме російське видання "Советский спорт" присвятило історичній перемозі збірної України над Португалією в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 першу шпальту свого свіжого номера.

При цьому журналісти російського видання вирішили винести в заголовок фразу українською мовою "Україна - це Європа!"

РосЗМІ заговорили українською через Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в неймовірному за напруженням поєдинку обіграла в Києві чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй - збірну Португалії - з рахунком 2:1.

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"Синьо-жовті" здобули у відбірковому циклі Євро-2020 шість перемог поспіль і достроково забезпечили собі перше місце в групі і вихід до фінальної частини ЧЄ. Жеребкування фінальної частини чемпіонату континенту відбудеться 30 листопада.

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Місце
Росія
Тег
Збірна України з футболу
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да чего там Россия, скоро весь мир начнёт размовлять на свинячий мове)
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Попович Олег
Попович Олег
Pyankovsky Alexey, ну ты же уже разговариваешь)))
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