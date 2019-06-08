Росію можуть виключити з Ліги чемпіонів: названа причина

Офіційний представник чемпіонату Іспанії в Росії Даніель Серехідо розповів, що після реформи футбольної Ліги чемпіонів там може не бути російських команд.

"Створюється закрита ліга з чотирьох груп по вісім команд. Для великих клубів участь в цій лізі буде практично гарантованим з року в рік. Отже, на тлі цього турніру значення національної ліги буде згасати з кожним роком все більше. У плюсі будуть тільки гранди чемпіонатів Англії , Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. Ті чемпіонати, у яких нижчий коефіцієнт УЄФА, наприклад, Росія, можуть виявитися майже повністю виключені з нової ЛЧ", - цитує Серехідо Известия.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков підтвердив інформацію про можливе виключення російських клубів з розіграшу Ліги чемпіонів після реформи турніру. Однак чиновник припустив, що ряд російських клубів все ж зможе взяти участь в оновленому турнірі.

"Все-таки у нас є три-чотири клуби, у яких стабільне фінансування на рівні європейських ліг, заслуги, регалії", - заявив він. При цьому Колосков підкреслив, що виключення всіх російських клубів все ж реально, так як в нинішньому виконкомі УЄФА немає вітчизняних представників. "Наші інтереси нікому відстоювати", - уклав він.

Новини Названий кращий гол сезону в Лізі чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" пройшов в Мадриді і завершився з рахунком 2:0 на користь "червоної" команди.

Пізніше з'явився коментар головних тренерів, а також був опублікований відеоогляд цієї гри.

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