Росію можуть не допустити до ЧС-2022: стала відома причина

Збірна Росії з футболу може бути не допущена до чемпіонату світу-2022. Причиною є новий виток допінгового скандалу в російському спорті.

Global Look Press

Як повідомляє Newsweek, дискваліфікація збірної Росії з футболу може відбутися, якщо Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) затвердить санкції по відношенню до всього російського спорту через скандал з Московською антидопінговою лабораторією.

Нагадаємо, WADA дало Росії три тижні для того, щоб пояснити ознаки фальсифікації даних Московської антидопінгової лабораторії.

Раніше з'явилася інформація, що дані лабораторії за 2011-2015 рік, передані російською стороною, містять ознаки маніпуляцій. WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст одного з російських клубів розповів, як росіяни шахраюють з допінг-пробами.

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