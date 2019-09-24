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24 вересня • оновлено в 12:44
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Росію можуть не допустити до ЧС-2022: стала відома причина

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Збірна Росії з футболу може бути не допущена до чемпіонату світу-2022. Причиною є новий виток допінгового скандалу в російському спорті.

Росію можуть не допустити до ЧС-2022: стала відома причина

Global Look Press

Як повідомляє Newsweek, дискваліфікація збірної Росії з футболу може відбутися, якщо Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) затвердить санкції по відношенню до всього російського спорту через скандал з Московською антидопінговою лабораторією.

Нагадаємо, WADA дало Росії три тижні для того, щоб пояснити ознаки фальсифікації даних Московської антидопінгової лабораторії.

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Раніше з'явилася інформація, що дані лабораторії за 2011-2015 рік, передані російською стороною, містять ознаки маніпуляцій. WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст одного з російських клубів розповів, як росіяни шахраюють з допінг-пробами.

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Тема
ЧС-2022
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з футболу
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