Росіяни поставили під загрозу матч Ліги Європи

Поєдинок плей-офф Ліги Європи між шотландським "Рейнджерс" і російської "Уфою", який повинен пройти 23 серпня, перебуває під загрозою зриву. Причиною такого розвитку подій стали проблеми з отриманням британських віз у представника РФ.

Керівники "Уфи" мають намір подати заявки 20 серпня, а мінімальний термін розгляду становить п'ять днів. "Ми активно намагаємося отримати візи, але це дуже складна ситуація. Після гри з "Динамо" в понеділок ми вирушимо з документами до посольства. Сподіваємося, що там зможуть прискорити процес. Але навіть в такому випадку розгляд займе не менше п'яти днів, нам може не вистачити часу", - прокоментував генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст збірної України Віталій Федорів відвернувся від російського прапора під час виконання гімну РФ на матчі ФНЛ.