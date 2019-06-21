Росіяни не можуть: тренер збірної Росії відреагував на перемогу України на ЧС U-20

Головний тренер національної збірної Росії Станіслав Черчесов зазначив, що українська команда заслужила перемогу на чемпіонаті світу з футболу U-20, який відбувся в Польщі.

За словами наставника "триколірних", РФ ще треба чимало потрудитися, щоб досягти подібного успіху.

Станіслав Черчесов "Спорт-Експрес"

"Російські юнаки навіть не виходять на такі турніри? Працюємо, щоб це виправити. У кожної країни свої перемоги, а стабільно виграють тільки німці й іспанці... Цей ЧС повністю я не дивився, але в України хороша молодь зібралася, яка змогла реалізувати свій потенціал", – наводить слова Черчесова Sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 Сергій Булеца розповів, що тренери київського "Динамо" не довіряють йому та його партнерам із чемпіонської команди.

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