ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Росіяни не можуть: тренер збірної Росії відреагував на перемогу України на ЧС U-20

Читати матеріал російською

Головний тренер національної збірної Росії Станіслав Черчесов зазначив, що українська команда заслужила перемогу на чемпіонаті світу з футболу U-20, який відбувся в Польщі.

За словами наставника "триколірних", РФ ще треба чимало потрудитися, щоб досягти подібного успіху.

Новини
Наш тріумф! Усі голи збірної України з футболу на ЧС U-20

Станіслав Черчесов

Станіслав Черчесов

"Спорт-Експрес"

"Російські юнаки навіть не виходять на такі турніри? Працюємо, щоб це виправити. У кожної країни свої перемоги, а стабільно виграють тільки німці й іспанці... Цей ЧС повністю я не дивився, але в України хороша молодь зібралася, яка змогла реалізувати свій потенціал", – наводить слова Черчесова Sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України U-20 Сергій Булеца розповів, що тренери київського "Динамо" не довіряють йому та його партнерам із чемпіонської команди.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Станіслав Черчесов
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel