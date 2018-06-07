"Росія віддала свою територію": в Держдумі зробили заяву про ЧС-2018

Росія не може впливати на організаційні питання проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це, коментуючи заборону з боку ФІФА виступати на заходах мундіалю співачці Юлії Чичериній, заявила депутат Держдуми РФ Світлана Журова.

"Чесно кажучи, я не знаю, наскільки ФІФА має право на це, чи є у них такі повноваження. До ситуації може бути двояке ставлення. Росія - господар чемпіонату світу, але, з іншого боку, його повністю проводить ФІФА, ми їм на цей період віддаємо свою територію, уклавши договір про співпрацю. І, безсумнівно, вони можуть диктувати нам багато речей на свій розсуд", - наводить слова парламентарія RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Чичеріна, яка є прихильницею терористів "Л/ДНР", засипала організаторів ЧС-2018 образами.