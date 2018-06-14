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Росія - Саудівська Аравія: відео голів ЧС-2018

24.6тЧитати новину російською

Збірна Росії у стартовому матчі чемпіонату світу з футбол-2018 обіграла команду Саудівської Аравії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео голів.

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Група А

Росія - Саудівська Аравія 5: 0

Росія - Акінфєєв, Ігнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головін, Газінський, Самедов, Зобнин, Дзагоєв, Смолов.

Саудівська Аравія - Аль-Маюф, Хаусауі, Аль-Шахрані, Аль-Брейк, Хаусауі, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Шехрі, Аль-Досарі, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауі.

1: 0 - 12 Газінський.

2: 0 - 43 Черишев.

3: 0 - 71 Дзюба.

4: 0 - 90 Черишев

5: 0 - 90 Головін.

Нагадаємо, що господарі мундіалю брав одну з кращих команд Азії на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія .

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Саудівської Аравії з футболу
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