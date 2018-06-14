Росія - Саудівська Аравія: відео голів ЧС-2018

Збірна Росії у стартовому матчі чемпіонату світу з футбол-2018 обіграла команду Саудівської Аравії.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео голів.
Група А
Росія - Саудівська Аравія 5: 0
Росія - Акінфєєв, Ігнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головін, Газінський, Самедов, Зобнин, Дзагоєв, Смолов.
Саудівська Аравія - Аль-Маюф, Хаусауі, Аль-Шахрані, Аль-Брейк, Хаусауі, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Шехрі, Аль-Досарі, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауі.
1: 0 - 12 Газінський.
2: 0 - 43 Черишев.
3: 0 - 71 Дзюба.
4: 0 - 90 Черишев
5: 0 - 90 Головін.
Нагадаємо, що господарі мундіалю брав одну з кращих команд Азії на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія .
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