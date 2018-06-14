Росія - Саудівська Аравія: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2018

Збірні Росії та Саудівської Аравії зіграють у матчі-відкритті чемпіонату світу з футболу 2018 року. Господарі мундіалю візьмуть одну з кращих команд Азії на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Початок гри - о 18:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ РОСІЯ - САУДІВСЬКА АРАВІЯ

В Україні пряму трансляцію зі столиці Росії проведе скандальний телеканал "Інтер". За півгодини до початку футбольного матчу розпочнеться показ церемонії відкриття ЧС-2018.

Крім того, показ поєдинку запланований на російських Першому каналі, "Матч ТВ" і білоруському "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОСІЯ - САУДІВСЬКА АРАВІЯ

Очевидним фаворитом зустрічі в "Лужниках" вважаються господарі турніру. Ставки на перемогу збірної Росії приймаються з коефіцієнтом 1,40.

Нічия оцінюється котируванням 4,00. А показники на тріумф аравійців досягають рівня 9,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Стартовий матч ЧС-2018 довірили обслуговувати аргентинської бригаді арбітрів на чолі з 42-річним аргентинцем Нестором Пітаною. Цікаво, що спочатку гру повинен був судити Аден Марва Ранже з Кенії, але він був відсторонений від роботи на ЧС-2018 через корупційний скандал.

Допомагати Пітані в матчі на головній арені Росії будуть лайнсмени Аден Марва РанжеХуан Пабло Белатті і Ернан Майдану. Роль четвертого арбітра виконає бразилець Сандру Річчі.

Крім того, вперше в історії футбольних мундіалі буде задіяна бригада відеоасистентів. До їх число увійшли італійці Массіміліано Ірраті і Даніеле Орсато, аргентинець Мауро Вильяно і чилієць Карлос Астрос.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Станіслав Черчесов, головний тренер збірної Росії:

- У мене таке відчуття, що півкраїни завтра перед стартовим свистком дізнається, що почався чемпіонат світу. Ми повільно заряджаємо, але швидко їдемо. Ми доведемо своєю грою і тоді нас підтримають. Потрібно справами доводити свою спроможність. Це не рутина, а приємна робота з футболістами. Обговоримо якісь речі в спокійній обстановці. Іноді бувають у нас монологи.

Хуан Антоніо Піцці, головний тренер збірної Саудівської Аравії:

- Так вийшло, що нам випало грати в матчі-відкритті з господарями турніру. А це означає, що нас чекає особливий тиск - мова навіть не стільки про гравців на полі, а перш за все про пресу з боку засобів масової інформації, глядачів, фанатів і так далі. Очевидно, що нас чекає нервова гра. Але ми постійно працюємо над тим, щоб навчити гравців: вони здатні виступати проти будь-якої команди світу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Росія: Акінфеєв - Фернандес, Кудряшов, Ігнашевич, Жирков - Зобнин, Кузяєв, Дзагоєв, Самедов, Головін - Смолов

Саудівська Аравія: Аль-Муаіуф - Хаусаві, Хавсаві, Аш-Шахрані, Аль-Бурайка - Утаіф, Аль-Фарадж, Аш-Шехрі, Аль-Джассим, Ад-Даусарі - Аль-Мувалади

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися єдиний раз у своїй історії в товариському матчі в 1993-му році. Тоді на своєму полі аравійців здобули вольову перемогу - 4:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про провал у підготовці збірної Росії до домашнього чемпіонату світу 2018 року.