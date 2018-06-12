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Росія - Саудівська Аравія буде судити Пiтана

1.4тЧитати новину російською

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) призначила арбітра на матч відкриття ЧС-2018 між збірними Росії і Саудівської Аравії.

Стартовий поєдинок мундіалю буде обслуговувати аргентинець Нестор Пітана. Йому допомагатимуть співвітчизники Хуан Пабло Белатті і Ернан Майдану. Четвертим суддею буде бразилець Сандро Річчі.

Відеоарбітри: Массіміліано Ірраті (Італія), Мауро Ілля (Аргентина), Карлос Астрос (Чилі) і Даніеле Орсато (Італія).

Новини
Росія - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч-відкриття ЧС-2018

Відкриття футбольної першості планети пройде на стадіоні "Лужники" в Москві. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Початок зустрічі - о 18:00 за київським часом.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Саудівської Аравії з футболу
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