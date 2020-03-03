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3 березня • оновлено в 22:02
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Росія отримала суперників по Лізі націй

4.7т
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Збірна Росії з футболу в Лізі націй-2020 зіграє в групі 3 Ліги B проти команд Сербії, Туреччини та Угорщини.

Результати жеребкування Ліги націй

Результати жеребкування Ліги націй

Згідно з регламентом турніру команди грають один з одним вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року.

Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Перший тур запланований на 3 вересня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги збірної України над Португалією в кваліфікації Євро-2020 Роман Яремчук потужно потролив російську збірну, викликавши істерику в багатьох місцевих ЗМІ.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга націй
Місце
Нідерланди Амстердам
Тег
збірна Росії з футболу
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Pooh Vini
Pooh Vini
Детский сад
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Pooh Vini
Pooh Vini
Турция и лааотники в одной группе. Судьба злодейка ))
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