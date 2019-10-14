Росія і Польща зіграють у фіналі: результати відбору Євро-2020 13 жовтня

У неділю, 13 жовтня, відбулися матчі 8-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020. Відбулися 9 поєдинків в групах C, E, G і I.

За їх підсумками визначилися ще два учасники фінальної частини Євро-2020. Збірна Росії розгромила на виїзді кіпріотів - 5:0 - і кваліфікувалася на турнір з групи I. Збірна Польщі, в свою чергу, здобула домашню перемогу над Північною Македонією - 2:0 - і також завоювала путівку на континентальний форум.

Уельс - Хорватія - 1:1

У центральному матчі ігрового дня збірна Уельсу приймала команду Хорватії. На швидкий гол "Картатих" на старті поєдинку Уельс відповів забитим м'ячем Гарета Бейла.

У турнірній таблиці групи E збірна Хорватії займає 1-е місце з 14 очками після 7 матчів. Команда Уельсу займає передостаннє, 4-е місце. У 6 матчах валлійці набрали 8 очок.

Всі результати 13 жовтня

Група С

Білорусь - Нідерланди - 1:2

Естонія - Німеччина - 0:3

Група E

Угорщина - Азербайджан - 1:0

Уельс - Хорватія - 1:1

Група G

Словенія - Австрія - 0:1

Польща - Північна Македонія - 2:0

Група I

Шотландія - Сан-Марино - 6:0

Кіпр - Росія - 0:5

Казахстан - Бельгія - 0:2

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня в Києві збірна України проведе матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Португалії. Нічия гарантує підопічним Андрія Шевченка дострокове завоювання путівки на Євро-2020.

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