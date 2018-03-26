Росія - Франція: прогноз букмекерів на товариський матч

Господарі майбутнього чемпіонату світу з футболу збірна Росії вважаються очевидним аутсайдером товариського матчу з командою Франції. Зустріч пройде в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Зеніт-Арена" у вівторок, 27 березня. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Франція. Початок гри - о 19:00 за київським часом.

Ставки на перемогу росіян приймаються з коефіцієнтом 6,50. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх Франції досягають рівня 1,57. При цьому аналітики твердо впевнені, що глядачі не побачать багато забитих м'ячів. Поставити на те, що в матчі буде не більше двох голів можна з коефіцієнтів 1,70.

Як повідомляв "Обозреватель", у попередньому матчі збірна Росії у Москві без варіантів програла команді Бразилії - 0:3.