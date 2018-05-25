Російський слід: на жіночому фіналі Ліги чемпіонів в Києві допустили серйозний ляп - фотофакт

Під час жіночого фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся вчора на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, були помічені банери російської компанії "Газпром" в оформленні стадіону.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на соціальні мережі уболівальників.

Нагадаємо, що раніше за згодою УЄФА в центрі Києва, де проходять основні активності з нагоди фіналів Ліги чемпіонів, всі рекламні конструкції з лого компанії були замінені.

У матчі жіночого фіналу "Вольфсбург" - "Ліон" перемогу в додатковий час одержали француженки з рахунком 1:4.

Чоловічий фінал "Реал" - "Ліверпуль" відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники англійського "Ліверпуля" зазнали нападу в Києві.