Російський клуб згадав про трагічно загиблого ексворотаря збірної України

Російський клуб ЦСКА (Москва) вшанував пам'ять свого ексфутболіста, українського голкіпера Сергія Перхуна, якого не стало 18 років тому.

18 серпня 2001 року 23-річний Перхун в результаті зіткнення з гравцем "Анжи", отримав смертельну травму голови, яка привела до набряку головного мозку, зупинки мозкового кровотоку з подальшою загибеллю клітин головного мозку. Смерть наступила 28 серпня в московській клініці, куди був доставлений український футболіст.

Сергій Перхун "Спорт-Експрес"

На згадку про Сергія Перхуна ЦСКА опублікував відеоролик. "З воріт - у вічність. 18 років тому не стало Сергія Перхуна", - йдеться в повідомленні армійців в Twitter.

Сергій Перхун провів у 2001 році один матч за збірну України. За московський ЦСКА він встиг зіграти 13 матчів, шість з них - на "нуль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український клуб вшанував пам'ять воротаря, розстріляного в "ДНР" за українську позицію.

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