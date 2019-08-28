Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Російський клуб згадав про трагічно загиблого ексворотаря збірної України

1.9т Читати матеріал російською

Російський клуб ЦСКА (Москва) вшанував пам'ять свого ексфутболіста, українського голкіпера Сергія Перхуна, якого не стало 18 років тому.

18 серпня 2001 року 23-річний Перхун в результаті зіткнення з гравцем "Анжи", отримав смертельну травму голови, яка привела до набряку головного мозку, зупинки мозкового кровотоку з подальшою загибеллю клітин головного мозку. Смерть наступила 28 серпня в московській клініці, куди був доставлений український футболіст.

Сергій Перхун

Сергій Перхун

"Спорт-Експрес"

На згадку про Сергія Перхуна ЦСКА опублікував відеоролик. "З воріт - у вічність. 18 років тому не стало Сергія Перхуна", - йдеться в повідомленні армійців в Twitter.

Новини
Дочь трагически погибшего вратаря сборной Украины спела гимн России на открытии стадиона в Москве - видеофакт

Сергій Перхун провів у 2001 році один матч за збірну України. За московський ЦСКА він встиг зіграти 13 матчів, шість з них - на "нуль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український клуб вшанував пам'ять воротаря, розстріляного в "ДНР" за українську позицію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія Москва
Тег
ЦСКА Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...