Російський клуб виступив з різкою заявою про трансфер Хачеріді

У російському ЦСКА спростували інформацію про те, що український захисник Євген Хачеріді може поповнити ряди їх команди.
"Навіть не розглядали такий варіант. Абсолютно безпідставний слух", - зазначив генеральний директор ЦСКА Роман Бабаєв, якого цитує sport-express.ru.
Євген Хачеріді
TO10.GR
Раніше ЗМІ повідомили, що 32-річний український футболіст нібито вже узгодив трансфер з росіянами і йому залишилося пройти медогляд.
На даний момент Хачеріді залишається гравцем ПАОКа, за який в минулому сезоні він провів 11 матчів і став чемпіоном Греції. В Україні Хачеріді найдовше виступав за київське "Динамо", в складі якого тричі вигравав чемпіонат країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіста збірної України Івана Ордеця зацькували після гри за відомий російський клуб.
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