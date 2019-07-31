Російський клуб виступив з різкою заявою про трансфер Хачеріді

У російському ЦСКА спростували інформацію про те, що український захисник Євген Хачеріді може поповнити ряди їх команди.

"Навіть не розглядали такий варіант. Абсолютно безпідставний слух", - зазначив генеральний директор ЦСКА Роман Бабаєв, якого цитує sport-express.ru.

Євген Хачеріді TO10.GR

Раніше ЗМІ повідомили, що 32-річний український футболіст нібито вже узгодив трансфер з росіянами і йому залишилося пройти медогляд.

На даний момент Хачеріді залишається гравцем ПАОКа, за який в минулому сезоні він провів 11 матчів і став чемпіоном Греції. В Україні Хачеріді найдовше виступав за київське "Динамо", в складі якого тричі вигравав чемпіонат країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіста збірної України Івана Ордеця зацькували після гри за відомий російський клуб.

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