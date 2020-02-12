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13 лютого • оновлено в 01:02
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Російський футболіст огидно пожартував про коронавірус і нарвався на санкції

1.3т
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Відомий російський футболіст, ексгравець збірної Росії Дмитро Тарасов, який невдало пожартував про коронавірус, отримав жорстку реакцію від FARE ("Футбол проти расизму в Європі").

Росіянин, який вже неодноразово був помічений в диких витівках, опублікував в сторіз Instagram фото з перукарем азіатської зовнішності. Спортсмен написав "коронавірус" і зробив стрілочки, які вказують на барбера, мабуть, вважаючи, що це неймовірно смішно.

(Instagram.com/tarasov23)

Після цього організація "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) засудила колишнього півзахисника російської збірної.

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"Фото, викладене Тарасовим, на нашу думку, є расистською образою. У ситуації боротьби з епідемією подібні порівняння є ксенофобськими. На жаль, ми все більше бачимо подібні вирази в соцмережах і ЗМІ щодо гравців з Азії. РФС може приймати до футболіста відповідні санкції відповідно до дисциплінарних правил, потрібно звернутися до них за деталями", – наводить слова пресслужби FARE РІА Новини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футболіст Дмитро Тарасов, відомий своєю любов'ю до президента Росії Володимира Путіна, в черговий раз прогнувся перед главою Кремля.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Тарасов
Місце
Росія
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