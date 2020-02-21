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21 лютого • оновлено в 20:53
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Російський футболіст-фанат Путін отримав важку травму через три дні після трансферу

1.8т
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Російський футболіст Дмитро Тарасов отримав важку травму через три дні після підписання контракту з казанським "Рубіном".

Півзахисник, який відомий своєю затятою підтримкою президента Володимира Путіна, зламав ногу, повідомляє сайт казанського клубу. При цьому строки відновлення гравця поки що залишаються невідомими. У Тарасова діагностували закритий перелом зі зміщенням лівої малогомілкової кістки і розрив межберцового сіндесмоза.

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Дмитро Тарасов

Дмитро Тарасов

ФК "Рубін"

32-річний футболіст приєднався до "Рубіна" в січні і працював разом з командою протягом трьох зборів, а контракт підписав 18 лютого. Останнім клубом Тарасова до "Рубіна" був "Локомотив", який він залишив влітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Тарасов влучив у грандіозний скандал, після того, як невдало пожартував про коронавірус.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат Росії
Тег
ФК Рубін
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Si Kal
Si Kal
И тут нагадил! Во молодца!
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