Російський футболіст-фанат Путін отримав важку травму через три дні після трансферу

Російський футболіст Дмитро Тарасов отримав важку травму через три дні після підписання контракту з казанським "Рубіном".
Півзахисник, який відомий своєю затятою підтримкою президента Володимира Путіна, зламав ногу, повідомляє сайт казанського клубу. При цьому строки відновлення гравця поки що залишаються невідомими. У Тарасова діагностували закритий перелом зі зміщенням лівої малогомілкової кістки і розрив межберцового сіндесмоза.
Дмитро Тарасов
ФК "Рубін"
32-річний футболіст приєднався до "Рубіна" в січні і працював разом з командою протягом трьох зборів, а контракт підписав 18 лютого. Останнім клубом Тарасова до "Рубіна" був "Локомотив", який він залишив влітку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Тарасов влучив у грандіозний скандал, після того, як невдало пожартував про коронавірус.
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