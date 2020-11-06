Російський ексфутболіст про провал РФ в єврокубках: показали, що наш чемпіонат – просто нуль

Колишній російський футболіст Володимир Пономарьов розкритикував представників країни в єврокубках.

У коментарі Чемпионат.com ексгравець ЦСКА висміяв виступи армійців, "Локомотива", "Краснодара" і "Зеніта", які не змогли добути жодної перемоги в 12 матчах у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

"Соромно за всіх! Показали, що наш чемпіонат – просто нуль. Як можна нормально на таке реагувати? "Зеніт"програє "Брюгге", "Локомотив" теж ніякий. Що стосується "Краснодара", думав, що вони будуть чинити опір, але теж здалися. Не знаю, чи є ще настільки слабкий чемпіонат на території Європи, якщо тільки десь в Молдові", – сказав Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, луганська "Зоря" зазнала третьої поспіль поразки на груповому етапі Ліги Європи, програвши АЕКу.