Російські вболівальники не витримали ганьби збірної Росії в Москві

Більшість російських уболівальників пішли зі стадіону Лужники як мінімум за 10 хвилин до закінчення матчу Росія - Бразилія (0:3). Про це пишуть численні фанати в соціальних мережах, відповідаючи на заяву генерального директора оргкомітету "Росія-2018" Олексія Сорокіна.
Функціонер похвалився, що "остання людина пішла з трибун через 11 хвилин після фінального свистка" і "це хороший показник".
"З точки зору організації все пройшло штатно, схеми вивантаження спрацювали", - додав він.
"Люди почали йти за двадцять хвилин до кінця матчу, тому що цю блювотних від нашої збірної неможливо дивитися", - пишуть фанати.
Раніше повідомлялося про жахливу організації матчу Росія - Бразилія.