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Російські традиції викликали сміх у Кріштіану Роналду

3.7тЧитати новину російською

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій під час урочистої церемонії вітання на підмосковній базі "Кратово"

Після того, як національна команда прилетіла на чемпіонат світу, португальців зустріла дівчина в традиційному російською вбранні, яка запропонувала футболістам покуштувати коровай.

Під пісню "Підмосковні вечори" одним з перших хліб з сіллю спробував Роналду. Після цього футболіст повернувся до товаришів по команді і почав сміятися.

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Тема
ЧС-2018
Особа
Кріштіану Роналду
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andrei andrei
andrei andrei
Все? В чем новость-то? У хохлобандеровцев другие традиции? Не хлебом-солью встречают, а криками СУГС?:-)
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Все веселы и доброжелательны. Где агония? А агония у обозовских стукачей, которые в ФБ жалобятся на новость о СВОЕМ гейпрайде в Киеве который состоится 17 июня. Во главе пойдет дон Педро со товарищи. Знайте, что у вас много европидаров. Нам с вами не по пути мышебраття вы наши неразумные!
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