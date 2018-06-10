Російські традиції викликали сміх у Кріштіану Роналду

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій під час урочистої церемонії вітання на підмосковній базі "Кратово"

Після того, як національна команда прилетіла на чемпіонат світу, португальців зустріла дівчина в традиційному російською вбранні, яка запропонувала футболістам покуштувати коровай.

Під пісню "Підмосковні вечори" одним з перших хліб з сіллю спробував Роналду. Після цього футболіст повернувся до товаришів по команді і почав сміятися.

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