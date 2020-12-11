Російські клуби показали найгірший результат в історії на груповому етапі єврокубків

Російські футбольні клуби здобули лише одну перемогу в 24 матчах групової стадії Ліги Європи та Ліги чемпіонів, що є найгіршим показником в історії.

РФ у найпрестижнішому європейському клубному турнірі представляли відразу три команди – московський "Локомотив", санкт-петербурзький "Зеніт" і "Краснодар".

Дивно, але єдину перемогу, а з нею і путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи, здобув дебютант ЛЧ "Краснодар". В п'ятому турі на своєму полі росіяни переграли французький "Ренн".

У свою чергу чемпіон Росії "Зеніт", програвши п'ять матчів і здобувши одну нічию, другий рік поспіль став єдиним представником першого кошика посіву ЛЧ, який достроково завершив єврокубковий сезон.

Московський же "Локомотив" зумів здобути три нічиї у групі з "Баварією", "Атлетіко" і "Зальцбургом".

У Лізі Європи московський ЦСКА став першим в історії російським клубом, який не виграв жодної гри на стадії групового етапу турніру. Армійці посіли останнє місце у квартеті із загребським "Динамо", австрійським "Вольфсбергом" і нідерландським "Фейєноордом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" дізналися всіх потенційних суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи.