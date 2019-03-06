Російські футболісти влаштували демарш у фіналі Кубка

Футболісти російського клубу "Сатурн" покинули поле під час фінального поєдинку Кубка нації проти "Зоркого". Гравці не погодилися з рішенням головного арбітра зустрічі.

У кінцівці першого тайму рефері поєдинку призначив пенальті у ворота "Сатурна". Після того, як голкіпер команди відбив удар, суддя вгледів в епізоді порушення правил з боку воротаря. Йому показали жовту, а футболістові "Зоркого" дозволили повторно виконати 11-метровий удар. У знак протесту футболісти "Сатурна" покинули поля, однак після наради представників команди повернулися на поле, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сатурн - Зоркий ФК Сатурн

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь "Зоркий". При цьому арбітр у другому таймі призначив ще один пенальті в ворота "Сатурна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов грубо обійшовся зі стюардами перед грою 18-го туру РПЛ "Спартак" – "Краснодар" і став жертвою коментарів у мережі.

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