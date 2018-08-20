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Російські фанати відзначилися безглуздою витівкою під час матчу: опубліковане відео

2.6тЧитати новину російською

Фанати російського "Ростова" відзначилися неординарним вчинком на матчі чемпіонату Росії з футболу, в якому їхня улюблена клубу розбила красноярський "Єнісей" - 4:0. Шанувальники "жовто-синіх" замість банера пронесли на стадіон... килим, яким активно розмахували протягом всієї гри.

Цікаво, що в ростовському клубі оригінально відреагували на витівку вболівальників. У соціальній мережі Twitter опублікував відео святкування шанувальниками одного з голів, пообіцявши покласти такий самий килим на клубній базі за 500 лайків. "Килим вже шукаємо. Всім гарного робочого тижня", - йдеться в повідомленні клубу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати запорізького "Металурга" після гри своєї команди в другій лізі чемпіонату України з футболу вибігли на поле і влаштували бійку з поліцією і стюардами.

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
РосіяРостов-на-Дону
Об'єкт
ФК Ростов
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