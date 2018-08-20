Російські фанати відзначилися безглуздою витівкою під час матчу: опубліковане відео

Фанати російського "Ростова" відзначилися неординарним вчинком на матчі чемпіонату Росії з футболу, в якому їхня улюблена клубу розбила красноярський "Єнісей" - 4:0. Шанувальники "жовто-синіх" замість банера пронесли на стадіон... килим, яким активно розмахували протягом всієї гри.

Цікаво, що в ростовському клубі оригінально відреагували на витівку вболівальників. У соціальній мережі Twitter опублікував відео святкування шанувальниками одного з голів, пообіцявши покласти такий самий килим на клубній базі за 500 лайків. "Килим вже шукаємо. Всім гарного робочого тижня", - йдеться в повідомленні клубу.

Килим вже шукаємо.

Всім гарної робочого тижня 👌🏻⚽️ pic.twitter.com/L49tEcSEtT - Football Club Rostov (@rostovfc) 20 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати запорізького "Металурга" після гри своєї команди в другій лізі чемпіонату України з футболу вибігли на поле і влаштували бійку з поліцією і стюардами.