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Російська футболістка-чемпіонка померла у 23 роки від зупинки серця

1.3т Читати матеріал російською

Футболістка підмосковного клубу ЖФК "Подольчанка" Поліна Кобзєва померла на 24-му році життя.

Поліна Кобзєва

Поліна Кобзєва

Захисник померла в результаті зупинки серця. Клуб почав збір матеріальної допомоги рідним Кобзєва.

У складі "Подольчанкі" Кобзєва здобула перемогу в чемпіонаті Московської області з міні-футболу в сезоні-2018/2019.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня померла російська легкоатлетка Маргарита Плавунова. Багаторазова призерка змагань Тамбовської області померла через проблеми з серцем. Їй було 25 років.

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Росія
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