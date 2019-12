Роналду забив неймовірний "літаючий" гол в Італії

Зоряний нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився фантастичним ударом в 17-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А.

На 45-й хвилині виїзного матчу проти проти "Сампдорії" (2:1) капітан збірної Португалії зміг вистрибнути на 71 см, і на висоті 2 метри 56 сантиметрів нанести прицільний "постріл" по воротах Аудеро.

🤯🛩 Cristiano Ronaldo jumped 71 cm from the ground, and when he connected with the ball, had reached 2.56 m, according to Sky. pic.twitter.com/yEPIFPTTae