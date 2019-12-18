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19 грудня • оновлено в 00:55
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Роналду забив неймовірний "літаючий" гол в Італії

Роналду забив неймовірний "літаючий" гол в Італії
Капітан збірної Португалії зміг вистрибнути на 71 см
2.2т Читати матеріал російською

Зоряний нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився фантастичним ударом в 17-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А.

На 45-й хвилині виїзного матчу проти проти "Сампдорії" (2:1) капітан збірної Португалії зміг вистрибнути на 71 см, і на висоті 2 метри 56 сантиметрів нанести прицільний "постріл" по воротах Аудеро.

Помилуватися на відео цього космічного шедевра можна за посиланням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду провів феєричний матч у відборі Євро-2020, встановивши незвичайний рекорд. Від світового досягнення (109 м'ячів за збірну), який належить іранцю Алі Даеї, його відокремлюють 11 голів.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія
Теги
ФК Сампдорія ФК Ювентус
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