Роналду забив фантастичний гол у півфіналі Ліги націй

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився феноменальним голом в півфінальному матчі Ліги націй УЄФА проти Швейцарії (1:0).

Футболіста "Ювентуса" на 25-й хвилині зніс Мбабу. Сам постраждалий взявся виконувати штрафний і зробив це бездоганно. Зоммер зайняв неправильну позицію і виявився безсилим проти приголомшливого обвідного удара в нижній кут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися 86-й гол знаменитого португальця за свою збірну, який перервав його жахливу безгольову серія з чотирьох матчів.

Нагадаємо, що гол Роналду в матчі проти "Манчестер Юнайтед" (1:2) був названий кращим в сезоні в Лізі чемпіонів.

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