Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення в історії футболу, відзначившись двома голами у ворота "Лаціо" в 34-му турі Серії А.

Португалець відкрив рахунок в матчі ударом з пенальті і став першим гравцем, якому вдалося забити 50 голів у чемпіонатах Англії (за "Манчестер Юнайтед"), Іспанії ("Реал") та Італії. Йому також вдалося забити пів сотні м'ячів за найменшу кількість поєдинків – 61.

Крім того, Кріштіану Роналду забив свій 12-й гол з пенальті в нинішньому сезоні, повторивши рекорд Джузеппе Сіньйорі в сезоні 1994/95.

Завдяки дублю португальця "Ювентус" зумів здолати "Лаціо" і збільшити відрив від другого місця до восьми очок за чотири тури до фінішу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше форвард "Барселони" Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії.