Роналду встановив новий рекорд в чемпіонаті Італії

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, забивши гол у матчі 27-го туру Серії А з "Болоньєю", став найкращим бомбардиром серед всіх португальських гравців, які виступали в Серії А, повідомляє Goal.com.

Для Роналду цей гол став 43-м за кар'єру в чемпіонаті Італії. Кріштіану побив досягнення Мануеля Руй Кошти, який виступав в Серії А з 1994 по 2006 рік за "Фіорентину" і "Мілан" і забив 42 м'ячі

Зустріч, що відбулася 22 червня, завершилася з рахунком 2:0 на користь б'янконері, а 35-річний португалець реалізував пенальті на 23-й хвилині.

Кріштіану є найкращим португальським бомбардиром в АПЛ, де він забив 84 голи в 196 матчах за "Манчестер Юнайтед", і Ла Лізі - на його рахунку 311 м'ячів у 292 матчах за "Реал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Роналду відзначився неймовірним досягненням в чемпіонаті Італії. Зоряний футболіст став найрезультативнішим португальцем за один сезон в Серії А.

7 січня Роналду перевершив досягнення гравця "Барселони" Ліонеля Мессі за кількістю хет-триків в європейських топ-5 чемпіонатах.