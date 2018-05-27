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Роналду встановив фантастичний рекорд Ліги чемпіонів

11.2тЧитати новину російською

Лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, якому вдалося п'ять разів виграти Лігу чемпіонів. Португальський нападник "Реала" встановив це досягнення за підсумками фіналу турніру в Києві, де "вершкові" обіграли англійський "Ліверпуль" - 3:1.

Роналду чотири рази ставав найсильнішим в Європі з мадридським клубом, а ще один раз він виграв почесний трофей з англійським "Манчестер Юнайтед". До слова, в що завершився в Києві розіграші Ліги чемпіонів Кріштіану став кращим бомбардиром. На рахунку португальського нападаючого "вершкових" - 15 результативних ударів. Лідер "Реала" виграв голеадорскую гонку турніру в шостий раз поспіль.

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Матч, який шокував світ: як у Києві пройшов фінал Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард "Реала" Гарет Бейл забив нереальний за красою гол у ворота "Ліверпуля" в фіналі Ліги чемпіонів.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкт
Реал Мадрид
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