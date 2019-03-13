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Роналду в Лізі чемпіонів показав "великі яйця" і підірвав інтернет

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Вражаюча перемога "Ювентуса" над "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах.

Особливу увагу фанатів привернув жест Кріштіану Роналду: португалець, який оформив хет-трик, потролив тренера "Атлетіко" Дієго Сімеоне його ж жестом.

Зоряний форвард повернувся до трибун домашнього стадіону в Турині і демонстративно схопив себе за пах.

22 лютого, після поразки в першому матчі (0:2), так само вчинив Симеоне.

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"Ювентус" — "Атлетіко": відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Інтернет жваво відреагував на тролінг від Кріштіану. У мережі опублікували безліч мемiв на цю тему.

Роналду в Лізі чемпіонів показав "великі яйця" і підірвав інтернет

Twitter

Твоє обличчя, коли ти остаточно зрозумів, що Роналду тебе сьогодні розірве

Твоє обличчя, коли ти остаточно зрозумів, що Роналду тебе сьогодні розірве

Twitter

Коли Симеоне нарешті зрозумів, яким видом спорту потрібно зайнятися

Коли Симеоне нарешті зрозумів, яким видом спорту потрібно зайнятися

Twitter

Яким я побачив матч "Ювентус" — "Атлетіко"

Яким я побачив матч "Ювентус" — "Атлетіко"

Twitter

Теплова карта Роналду проти "Атлетіко" (GOAT — абревіатура означає "великий". Слово з англійської перекладається як "козел")

Теплова карта Роналду проти "Атлетіко" (GOAT — абревіатура означає "великий". Слово з англійської перекладається як "козел")

Twitter

Твоє обличчя, коли побачив черговий топовий перформанс Роналду

Твоє обличчя, коли побачив черговий топовий перформанс Роналду

Twitter

Коли твій батя вирішує

Коли твій батя вирішує

Кадр з трансляції

Твоє обличчя, коли твій хлопець поховав "Атлетіко"

Твоє обличчя, коли твій хлопець поховав "Атлетіко"

Кадр з трансляції

Ліга Кріштіану Роналду

Ліга Кріштіану Роналду

The Lad Football

Реванш відбувся

Реванш відбувся

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Коли винесли "Атлетіко"

Коли винесли "Атлетіко"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, в єврокубках свій матч проведе київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймуть "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився з рахунком 3:0.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія
Теги
ФК ЮвентусАтлетіко Мадрид
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