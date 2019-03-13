Роналду в Лізі чемпіонів показав "великі яйця" і підірвав інтернет

Вражаюча перемога "Ювентуса" над "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах.

Особливу увагу фанатів привернув жест Кріштіану Роналду: португалець, який оформив хет-трик, потролив тренера "Атлетіко" Дієго Сімеоне його ж жестом.

Зоряний форвард повернувся до трибун домашнього стадіону в Турині і демонстративно схопив себе за пах.

22 лютого, після поразки в першому матчі (0:2), так само вчинив Симеоне.

Інтернет жваво відреагував на тролінг від Кріштіану. У мережі опублікували безліч мемiв на цю тему.

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Твоє обличчя, коли ти остаточно зрозумів, що Роналду тебе сьогодні розірве Twitter

Коли Симеоне нарешті зрозумів, яким видом спорту потрібно зайнятися Twitter

Яким я побачив матч "Ювентус" — "Атлетіко" Twitter

Теплова карта Роналду проти "Атлетіко" (GOAT — абревіатура означає "великий". Слово з англійської перекладається як "козел") Twitter

Твоє обличчя, коли побачив черговий топовий перформанс Роналду Twitter

Коли твій батя вирішує Кадр з трансляції

Твоє обличчя, коли твій хлопець поховав "Атлетіко" Кадр з трансляції

Ліга Кріштіану Роналду The Lad Football

Реванш відбувся twitter.com/Barzaboy

Коли винесли "Атлетіко" Instagram Пауло Дібали

Головне — вчасно перефарбуватися twitter.com/RMadridIsco

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, в єврокубках свій матч проведе київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймуть "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився з рахунком 3:0.

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