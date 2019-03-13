Роналду в Лізі чемпіонів показав "великі яйця" і підірвав інтернет

Вражаюча перемога "Ювентуса" над "Атлетіко" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах.
Особливу увагу фанатів привернув жест Кріштіану Роналду: португалець, який оформив хет-трик, потролив тренера "Атлетіко" Дієго Сімеоне його ж жестом.
Зоряний форвард повернувся до трибун домашнього стадіону в Турині і демонстративно схопив себе за пах.
Absorbeeeeeeeeeeeee !!!!!! #juventada #juventus #juventino #juve #forzajuve #liguedeschampions #championsleague #calcio #seriea #vraiparieur #ronaldo # cr7 #cristianoronaldo #simeone pic.twitter.com/qEJzLU482l- Vrai Parieur (@vraiparieur) 12 березня 2019 р
22 лютого, після поразки в першому матчі (0:2), так само вчинив Симеоне.
SIMEONE😂😂😂 pic.twitter.com/txqZAzDpPG- Gini (@ Gini_Wijnaldum5) 20 лютого 2019 р
Інтернет жваво відреагував на тролінг від Кріштіану. У мережі опублікували безліч мемiв на цю тему.
Твоє обличчя, коли ти остаточно зрозумів, що Роналду тебе сьогодні розірве
Коли Симеоне нарешті зрозумів, яким видом спорту потрібно зайнятися
Яким я побачив матч "Ювентус" — "Атлетіко"
Теплова карта Роналду проти "Атлетіко" (GOAT — абревіатура означає "великий". Слово з англійської перекладається як "козел")
Твоє обличчя, коли побачив черговий топовий перформанс Роналду
Коли твій батя вирішує
Кадр з трансляції
Твоє обличчя, коли твій хлопець поховав "Атлетіко"
Кадр з трансляції
Ліга Кріштіану Роналду
The Lad Football
Реванш відбувся
twitter.com/Barzaboy
Коли винесли "Атлетіко"
Instagram Пауло Дібали
Головне — вчасно перефарбуватися
twitter.com/RMadridIsco
Welcome to @Cristiano champion league 💪 pic.twitter.com/CNk9NBneyu- Ahmed Shaaban (@ AhmedSh249) 12 березня 2019 р
Simeone new job #Ronaldo #JUVATM pic.twitter.com/ZwgJGyJQnT- HAMMAS (@ HAMMAS91246792) 12 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, в єврокубках свій матч проведе київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймуть "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився з рахунком 3:0.
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