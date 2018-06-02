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Роналду оголосив партнерам про відхід з "Реала"

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Нападник "Реала" Кріштіану Роналду ще за кілька тижнів до фіналу Ліги чемпіонів сказав партнерам по команді про намір покинути клуб після закінчення сезону.

Португалець пояснював своє рішення тим, що ситуація в клубі ускладнилася для нього, повідомляє Marca .

Проте, для гравців "Реала" стало несподіванкою те, що 33-річний форвард вирішив оголосити про це публічно відразу після перемоги у фінальному матчі Ліги чемпіонів над "Ліверпулем" (3:1) на минулому тижні.

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Капітан мадридської команди Серхіо Рамос після гри зробив Роналду зауваження через його висловлювань.

За інформацією видання, футболісти "вершкових" зараз вважають, що Кріштіану дійсно йде. Керівництво клубу, в свою чергу, залишилося незадоволеним його заявою після фіналу, але в той же час зберігає спокій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що фото Кріштіану Роналду з Києва зібрало 7 млн лайків за добу .

Особа
Кріштіану Роналду
Місце
ІспаніяМадрид
Об'єкт
Реал Мадрид
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