Роналду написав новий заповіт: стали відомі деталі

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вніс зміни в свій заповіт.

Як повідомляє Abc.es, минулого місяця 34-річний футболіст зустрівся в Лісабоні з адвокатами і додав в документ нове ім'я. Відтепер однією зі спадкоємиць португальця стала його дівчина Джорджина Родрігес.

Кріштіану Роналду разом з частиною своєї сім'ї і своєю дівчиною Джорджиною Родрігес Instagram

Раніше з'явилися чутки про вагітність Джорджини. Вони з Роналду заручені з листопада 2018 року. Родрігес народила Кріштіану дочку Алану Мартіну.

Головним розпорядником заповіту залишається мати футболіста, Долореш Авейру. У заповіті вказані не тільки діти Роналду, але також і племінники. Перед цим останні зміни в заповіті Роналду робив в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно наречена Роналду роздяглася і знялася в скандальній рекламі.

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