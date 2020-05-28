Роналду може покинути "Ювентус"

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може покинути клуб після закінчення сезону, повідомляє авторитетний журналіст П'єтро Бальцано в Twitter.

Кріштіану Роналду

Per ora solo classificabile come rumors, ma che mi arriva da fonti diverse e che quindi quantomeno mi fa alzare le antenne : a fine stagione le strade di #Ronaldo e della #Juve potrebbero separarsi.



Questo è quello che mi è stato detto. Ripeto, per ora, restano rumors. Vedremo. - Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) May 27, 2020

"Поки це можна віднести до розділу чуток, але дана інформація надходить мені з різних джерел і тому змушує приділити їй увагу. Після закінчення сезону шляху Роналду і "Ювентуса" можуть розійтися. Це те, що мені повідомили", – написав Бальцано.

У нинішньому сезоні Роналду забив 21 м'яч і віддав 3 гольові паси в 22 матчах італійської Серії А. В інших турнірах (Ліга чемпіонів, Кубок Італії, Суперкубок Італії).

35-річний футболіст записав до свого активу 4 голи і 1 результативну передачу в 10 зустрічах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня Роналду, викликав обурення, після того, як порушив умови карантину.

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