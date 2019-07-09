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"Рома" відмовилася від покупки лідера "Шахтаря"

1.2тЧитати матеріал російською

Боси італійської "Роми" відмовилися від ідеї покупки півзахисника донецького "Шахтаря" бразильця Тайсона через непомірно високу ціну на футболіста.

За інформацією Calciomercato, український клуб виставив цінник на свого лідера в розмірі 15-20 мільйонів євро, що на думку римлян є недоцільною тратою коштів.

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтар"

Новини
Офіційно: футболіст "Шахтаря" перейшов в португальський клуб

Замість півзахисника "Шахтаря" італійський клуб планує укласти контракт з алжирцем Ясином Брами, який після закінчення угоди з "Порту" перебуває в статусі вільного агента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст " Шахтаря " Данила Сагуткін продовжить свою кар'єру в "Єнісеї", який буде виступати в другому дивізіоні Росії.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Тайсон
Теги
ФК РомаФК Шахтар
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вонючие макаронники ДАРОМ взяли игрока - и просто зажали деньги на приобретение Тайсона. И писать, что цена высока - это только Обсос может...
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