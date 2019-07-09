"Рома" відмовилася від покупки лідера "Шахтаря"

Боси італійської "Роми" відмовилися від ідеї покупки півзахисника донецького "Шахтаря" бразильця Тайсона через непомірно високу ціну на футболіста.

За інформацією Calciomercato, український клуб виставив цінник на свого лідера в розмірі 15-20 мільйонів євро, що на думку римлян є недоцільною тратою коштів.

Тайсон ФК "Шахтар"

Замість півзахисника "Шахтаря" італійський клуб планує укласти контракт з алжирцем Ясином Брами, який після закінчення угоди з "Порту" перебуває в статусі вільного агента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст " Шахтаря " Данила Сагуткін продовжить свою кар'єру в "Єнісеї", який буде виступати в другому дивізіоні Росії.

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