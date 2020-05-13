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14 травня • оновлено в 17:28
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"Рома" почала переговори з "Шахтарем" щодо Мораеса

8.3т
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"Рома" почала переговори з донецьким "Шахтарем" про трансфер нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Як повідомляє видання RomaPress, у переході 33-річного футболіста особисто зацікавлений головний тренер римського клубу Пауло Фонсека, який працював з Мораесом у "Шахтарі". "Рома" має гостру потребу в нападнику, який зможе підмінити лідера атак "вовків" Едіна Джеко, оскільки інші гравці цього амплуа – Патрік Шик і Нікола Калініч – з високою ймовірністю залишать команду в найближче трансферне вікно.

Жуніор Мораес святкує гол збірної України разом з партнерами

Жуніор Мораес святкує гол збірної України разом з партнерами

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У нинішньому сезоні Мораес записав на свій рахунок 18 голів у 20 матчах за "гірників" в чемпіонаті України і ще три голи в дев'яти єврокубкових поєдинках. Ще одним фактором, який схилив "Рому" до кандидатури форварда "гірників", є потенційно низька вартість футболіста, контракт якого закінчується в червні 2021 року.

Відзначається, що італійський клуб вже почав переговори з представниками Мораеса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійська "Сампдорія" домовилася про перехід ще одного гравця "Шахтаря", який зараз виступає в оренді в угорському "Ференцвароші".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Трансфери
Особа
Жуніор Мораес
Теги
ФК Шахтар ФК Рома
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