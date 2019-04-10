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"Різницю відчуваєте?" Футбольний агент розповів, як "Україна тікає від Росії"

1.7тЧитати матеріал російською

Російський футбольний агент Олексій Дуданець розповів про характерну різниці між РФ та Україною.

За словами функціонера, в його країні гравці не прагнуть до переходу в західноєвропейські клуби.

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"Вважаю, що у футбольному плані Україна від нас семимильними кроками тікає. Ось ми стоїмо на місці, а вона тікає на молодіжному рівні. У них грошей немає. У них у будь-якого футболіста мета – виїхати і заробляти гроші. У нас, кого не спитай, то відповість, що хоче грати в РПЛ. А в українського футболіста запитаєш про мету, відповість: "Грати в "Севільї". Різницю відчуваєте?" – сказав Дуданець в інтерв'ю "Чемпіонату".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів, як відмовився "розсовувати ніжки" перед Росією, із якої надійшла вигідна пропозиція.

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Теми
Прем'єр-ліга Україничемпіонат Росії
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