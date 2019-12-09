Рішення ФІФА: названа "шпарина" для участі Росії в ЧС-2022 з футболу

У ФІФА мають ухвалити індивідуальне рішення щодо участі збірної Росії з футболу у відбірковому турнірі чемпіонату світу 2022 року. Фінальний турнір відбудеться в Катарі.

На проведення в Росії чемпіонату Європи-2020 (матчі прийматиме Санкт-Петербург) рішення не вплине.

Збірна Росії з футболу РИА Новости

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня виконком WADA відсторонив Росію від участі у великих міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми та чемпіонатами світу, на чотири роки. Водночас виконком дозволив "чистим" російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ФІФА прокоментували пропозицію WADA відсторонити Росію.

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