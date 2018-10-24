''Респект'': вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відбив фаната від охорони і зробив із ним селфі. Цей вчинок капітана збірної Португалії на матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" викликав бурхливе обговорення в інтернеті.

Після гри на лондонському "Олд Траффорді" на стадіон прорвався фанат. Стюарди пов'язали хлопця, але в останній момент він встиг передати свій телефон зоряному футболістові. Кріштіану налаштував камеру, відігнав охорону і зробив знімок зі щасливим уболівальником.

Кріштіану Роналду й уболівальник sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник sports.ru

"Що б про нього не говорили, у ньому більше людяного, ніж у багатьох "зірок"! Респект йому!" — захоплюються знаменитим спортсменом користувачі всесвітньої павутини.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 у Росії Кріштіану Роналду приємно здивував користувачів мережі, відгукнувшись на прохання дитини.