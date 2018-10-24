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''Респект'': вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу

14.8тЧитати матеріал російською

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відбив фаната від охорони і зробив із ним селфі. Цей вчинок капітана збірної Португалії на матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" викликав бурхливе обговорення в інтернеті.

Після гри на лондонському "Олд Траффорді" на стадіон прорвався фанат. Стюарди пов'язали хлопця, але в останній момент він встиг передати свій телефон зоряному футболістові. Кріштіану налаштував камеру, відігнав охорону і зробив знімок зі щасливим уболівальником.

Кріштіану Роналду й уболівальник

Кріштіану Роналду й уболівальник

sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник

Кріштіану Роналду й уболівальник

sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник

Кріштіану Роналду й уболівальник

sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник

Кріштіану Роналду й уболівальник

sports.ru

Кріштіану Роналду й уболівальник

Кріштіану Роналду й уболівальник

sports.ru

"Що б про нього не говорили, у ньому більше людяного, ніж у багатьох "зірок"! Респект йому!" — захоплюються знаменитим спортсменом користувачі всесвітньої павутини.

''Респект'': вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу
''Респект'': вчинок Роналду на Лізі чемпіонів захопив мережу
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Роналду похвалився обновкою за 2 млн євро: фотофакт

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 у Росії Кріштіану Роналду приємно здивував користувачів мережі, відгукнувшись на прохання дитини.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
АнгліяЛондон
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Ященко Олег
Ященко Олег
Ай да Рональдо, ай да мододца!!!
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