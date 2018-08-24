"Респект і низький уклін": тренер "Зорі" звернувся до українців після матчу з "Лейпцигом"

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб розсипався в компліментах вболівальникам, які прийшли підтримати команду в першому матчі плей-офф Ліги Європи з "Лейпцигом" (0:0). Наставник "біло-чорних" відзначив емоції глядачів на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі, підкресливши, що це додало сил його підопічним, які з 17-ї хвилини залишилися в меншості.

"Хочу подякувати тим вболівальників, які сьогодні були на" Славутич-Арені ", які дуже здорово підтримували. Вам величезне спасибі, респект і низький уклін. Така підтримка дорогого коштує. Це теж зіграло важливу роль. Якщо ми і були в меншості, то та підтримка, яка була на трибунах, додала нам ще одного гравця, якого не вистачало", - наводить слова Вернидуба прес-служба "Зорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Вернидуб не стримав емоцій після вилучення гравця "Зорі" під час матчу Ліги Європи з Лейпцигом.