"Ренн" - "Динамо": відео голів

У третьому матчі групового раунду Ліги Європи "Динамо" обіграло на виїзді французький "Ренн". Матч проходив на стадіоні "Роазон Парк".
OBOZREVATEL вів онлайн трансляцію матчу Ренн - Динамо.
"Динамо" вийшло вперед у середині першого тайму. Неймовірний дальній удар набігаючого Томаша Кендзьори став справжньою окрасою протистояння.
"Ренн" Франція - "Динамо" Україна 1:2
"Ренн" - Діалло, Да Сільва, Бенсебайні, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Греньє, Дель Кастійо (Буріго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).
"Динамо" - Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелєв, Кендзьора, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльський.
Попередження: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелєв (38), Сарр (52), Да Сільва (70).
Вилучення: Шепелєв (84).
Голи: 0:1 - 21 Кендзера,
1:1 - 41 Греньє,
1:2 - 89 Буяльський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич розповів про сильні якості "Ренна".
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