"Ренн" - "Динамо": відео голів

У третьому матчі групового раунду Ліги Європи "Динамо" обіграло на виїзді французький "Ренн". Матч проходив на стадіоні "Роазон Парк".

OBOZREVATEL вів онлайн трансляцію матчу Ренн - Динамо.

"Динамо" вийшло вперед у середині першого тайму. Неймовірний дальній удар набігаючого Томаша Кендзьори став справжньою окрасою протистояння.

"Ренн" Франція - "Динамо" Україна 1:2

"Ренн" - Діалло, Да Сільва, Бенсебайні, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Греньє, Дель Кастійо (Буріго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).

"Динамо" - Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелєв, Кендзьора, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльський.

Попередження: Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелєв (38), Сарр (52), Да Сільва (70).

Вилучення: Шепелєв (84).

Голи: 0:1 - 21 Кендзера,

1:1 - 41 Греньє,

1:2 - 89 Буяльський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич розповів про сильні якості "Ренна".