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Ренн — Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

2.9тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" у третьому турі групового етапу Ліги Європи зіграє на виїзді з французьким "Ренном".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Ренн" — "Динамо". Початок гри — о 22:00 за київським часом у четвер, 25 жовтня.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". Тут показ зустрічі супроводжуватиметься традиційною аналітичною студією за участю експертів. Крім того, пряму трансляцію із Ренна проти п'ятої команди Франції запланував у своїй сітці російський мовник "Матч! Арена".

"Ренн" — "Динамо"

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Нагадаємо, що в першому турі підопічні Хацкевича зіграли унічию 2:2 з "Астаною" із Казахстану. У другому турі "Динамо" втратило перемогу над "Яблонцем" у Чехії (2:2), ведучи протягом зустрічі у два м'ячі.

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
ФранціяРенн
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Ренн
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