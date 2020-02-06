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7 лютого • оновлено в 09:38
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Рекордний трансфер: "Динамо" продасть зоряного легіонера

5.2т
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Київське "Динамо" домовилося про перехід півзахисника Дерліса Гонсалеса в парагвайську "Олімпію". Вартість трансферу стане рекордною в історії місцевого футболу.

Як повідомляє агентство Versus, столичний клуб отримав фінальну пропозицію щодо придбання легіонера – 5 мільйонів доларів за 50% прав на футболіста. Команди зуміли домовитися про спосіб платежу, що було головною перешкодою для трансферу Гонсалеса в "Олімпію". Гравець підпише з командою контракт на п'ять років.

Дерліс Гонсалес

Дерліс Гонсалес

Динамо Київ від Шурика

Зазначимо, що парагвайський футболіст перейшов у "Динамо" в 2015 році зі швейцарського "Базеля" за 9,4 мільйона євро. Останні два сезони він провів у оренді в бразильському "Сантосі".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київському клубу вдалося позбутися скандального легіонера Жерсона Родрігеса, який перейшов у турецьку Суперлігу.

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Тема
Трансфери
Особа
Дерліс Гонсалес
Тег
ФК Динамо Київ
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
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