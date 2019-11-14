Рекорд! Стало відомо, скільки заробить збірна України на Євро-2020

Стали відомі призові збірної України з футболу, які вона отримає за вихід до фінальної частини Євро-2020, куди вона потрапила достроково.

"Синьо-жовті", як і інші 23 учасники континентального форуму, гарантовано отримають по 9,25 млн євро, що є еквівалентом 250 млн гривень.

Збірна України отримає за вихід на ЧЄ 9,25 млн євро

Кожна перемога на груповій стадії принесе команді ще 1,5 млн євро, а нічия – 750 тис. євро. Призові за вихід до 1/8 фіналу на Євро-2020 складуть 2 млн євро. Кожен чвертьфіналіст отримає ще по 3,25 млн євро. За вихід до півфіналу команді дістанеться 5 млн євро. Фіналісти турніру розділять між собою 17 мільйонів євро: 10 млн – переможцеві, а 7 млн – тому, хто програв, повідомляє football.ua.

У такий спосіб максимальний гонорар переможця турніру, який, до того ж, виграє всі три поєдинки на груповій стадії, загалом складе 34 млн євро. Це на 7 млн євро більше, ніж максимальні призові за Євро-2016.

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада в Бухаресті. У ньому візьмуть участь тільки 20 збірних, які вийдуть на ЧЄ напряму. Ще чотири учасники стануть відомі після матчів плейоф навесні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відбірковому циклі чемпіонату Європи.

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