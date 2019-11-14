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14 листопада • оновлено в 12:38
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Рекорд! Стало відомо, скільки заробить збірна України на Євро-2020

2.2т
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Стали відомі призові збірної України з футболу, які вона отримає за вихід до фінальної частини Євро-2020, куди вона потрапила достроково.

"Синьо-жовті", як і інші 23 учасники континентального форуму, гарантовано отримають по 9,25 млн євро, що є еквівалентом 250 млн гривень.

Збірна України отримає за вихід на ЧЄ 9,25 млн євро

Збірна України отримає за вихід на ЧЄ 9,25 млн євро

Кожна перемога на груповій стадії принесе команді ще 1,5 млн євро, а нічия – 750 тис. євро. Призові за вихід до 1/8 фіналу на Євро-2020 складуть 2 млн євро. Кожен чвертьфіналіст отримає ще по 3,25 млн євро. За вихід до півфіналу команді дістанеться 5 млн євро. Фіналісти турніру розділять між собою 17 мільйонів євро: 10 млн – переможцеві, а 7 млн – тому, хто програв, повідомляє football.ua.

У такий спосіб максимальний гонорар переможця турніру, який, до того ж, виграє всі три поєдинки на груповій стадії, загалом складе 34 млн євро. Це на 7 млн євро більше, ніж максимальні призові за Євро-2016.

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Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада в Бухаресті. У ньому візьмуть участь тільки 20 збірних, які вийдуть на ЧЄ напряму. Ще чотири учасники стануть відомі після матчів плейоф навесні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України встановила історичний рекорд у відбірковому циклі чемпіонату Європи.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Теги
УЄФА Збірна України з футболу
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Полтора контракта Дзюбы из Зенита за выход на ГейВро? Ну че,тоже деньги.
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